Humb jetën punonjësi i policisë në Dibër, u qëllua nga kolegu pas sherrit

Një punonjës civil në policinë e Dibrës u qëllua me armë zjarri nga kolegu i tij polic pas një sherri mes tyre. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:10 të mbrëmjes së sotme.

Shtetasi Ardian Roçi me detyrë Specialist i IT, (punonjës civil në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër) mbeti i plagosur rëndë dhe ndërroi jetë në spitalin e Peshkopisë.

Autori i dyshuar për ngjarjen është shtetasi Naim Muliu, 55 vjeç, banues në Peshkopi, punonjës policie, me detyrë Ndihmës Specialist në Seksionin e Teknologjisë dhe Përgjimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër.

Ky i fundit duke u kthyer me mjetin e policisë nga një shërbim pune nga Maqellara për në Peshkopi, me shtetasin Ardian Roçi, dyshohet se pas një konflikti të çastit e ka qëlluar me pistoletë këtë të fundit.

Një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes u nis drejt Peshkopisë për ta përcjellë drejt Tiranës për ndihmë të specializuar, por i plagosuri nuk ia doli duke ndërruar jetë në spital

Autori i dyshuar është arrestuar për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje”.

Grupi hetimor vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.