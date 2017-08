Tahiri: BE-ja kërkon nga Kosova t’i përmbush obligimet ndërkombëtare

Kërkesa e Komesionarit evropian Han adresuar kryeministrit në largim Isa Mustafa që vendi ta kapërcejë ngërqin politik dhe që të zgjidhet një Qeveri proevropiane, analisti politik Ramush Tahiri e sheh në vijim të deklaratave të mëhershme të liderëve evropian që Kosova të ketë një Qeveri të përgjegjëshme, legjitime dhe legale të dalë nga zgjedhjet parlamentare te 11 qershorit.

“Nje Qeveri evropiane që do të bëjë reformat, që do të kryej obligimet ndërkombëtare për krijimin e Bashkësise së Komunave me shumicë serbe në Kosovë, që do të përfundojë marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi me ratifikim në Kuvend, që do të bashkëpunojë me Gjykatën Speciale, që do të luftoj konkretisht e me rezultate krimin dhe korrupsionin, që do të vazhdojë dialogun me Serbinë në Bruksel, që do të bëjë reformat e duhura si kusht për rrugën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian”, tha Tahiri, për kosova.info, duke përmendur obligimet ndërkombëtare dhe kombëtare që ka Kosova.

Sipas tij, Qeveri e tillë bëhet me personalitete që nuk kanë problem me ligjin, me personalitete me duar të pastra, të përkushtuar të punojnë në interes të popullit dhe të shtetit e jo në interes personal e klanor, personalitete jo me njerëz të konsumuar, me njerëz që deri tash ishin në pushtet, të përfshirë në afera korruptive ata ose familjar të tyre.

“Pra qeveri teknike e profesionale e jo qeveti vetëm të përfaqësimit të thjesht politik. Një qeveri evropiane me njerëz me bindje evropiane, ne vlera evropiane. Për të ardh te zgjedhja e Qeverisë së pari duhet kapërcyer bllokaden në pjesën e Kuvendit, në konstituimin e tij, bllokadë e cila u shkaktua nga PAN i cili nuk po i propozon kandidatin për kryetar dhe per nënkryetar duke bëre keshtu shkelje kushtetuese. Arsyetimi i PAN se e kanë kandidatin, por nuk i kanë numrat nuk është ligjor dhe as në harmoni me Rregulloren e Kuvendit. I njëjtë do të ishte sikur edhe të thonin se i kanë numrat, por nuk i kanë kandidatët. E drejta e PAN përfundon me propozimin e kandidatëve, këtë e kanë të garantuar me kushtetutë. U takon të gjithë deputetëve të zgjedhin kandidatët e propozuar që heren e parë apo herën e dyte apo te tretë”, tha ai për kosova.info. /KI/