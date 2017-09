Solana: Serbia frymëzimin e ka gjetur tek Tito

Pak ka rajone në botë që janë më të komplikuara sesa Ballkani në aspektin e kulturës dhe politikës. Dhe ndoshta nuk ka një ilustrim më të mirë të së kaluarës dhe të tashmes së ngarkuar të rajonit nga jeta dhe trashëgimia e një prej djemve të tij të jashtëzakonshëm – fizikanit dhe shpikësit Nikola Teslla.

I lindur në familjen ortodokse serbe në 1856 në një vend që tani është në Kroaci, por kombësia e Teslës mbetet subjekt i debatit në rajon. Tesla besonte se përparimet në shkencë duhet të përdoren për të ndërtuar ura mes vendeve dhe përfundimisht për të vendosur paqen universale. Por ka disa në Kroaci dhe Serbi që duan të marrin trashëgiminë e tij në mënyra që janë të gabuara.

Madje edhe kontributet e Teslës në fizikë i ngjajnë një dinamike të ndërlikuara politike të rajonit të tij të lindjes. Në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive Matëse, Tesla është një masë e densitetit të fluksit magnetik. Si Federica Mogerini, Përfaqësuese e Lartë i BE për Politikën e Jashtme dhe Siguri, vuri në dukje disa muaj më parë, “Ballkani lehtë mund të bëhet një nga tabelat e shahut në të cilat mund të luajnë fuqitë e mëdha”. Rajoni është vendosur gjithmonë midis poleve rivale, secila prej fuqive projektuese përmes lidhjeve të ndërlidhura ekonomike, politike, historike dhe kulturore.

Luftërat që pasuan shpërbërjen e Jugosllavisë në vitet 1990 për BE-në nënkuptonte dështim total. Ndërsa dhuna u heshti, BE u përpoq të përdorte forcën e vet tërheqëse magnetike dhe ti bashkojë territoret e ish Jugosllavisë nëpërmjet rindërtimit dhe pajtimit. Por kjo strategji ka dhënë rezultate të pabarabarta.

Edhe pse disa vende të Evropës Lindore me një popullsi shumicë ortodokse – Greqia, Bullgaria dhe Rumania – u bashkuan me BE, të vetmet vendr post-jugosllave që iu bashkuan BE – Kroacia dhe Sllovenia – kanë popullsi kryesisht katolike, një fakt që kontribuon narativit kundërproduktiv. Kur Gjermania dhe Vatikani shpejt njohën Kroacinë dhe Slloveninë në 1991 dhe 1992, ata përforcuan kuptimin e asaj që eksperti i njohur politik Samuel Huntington e quajti si pasojë “përplasjes së qytetërimeve”. Sipas Huntington, luftërat jugosllave përshtaten në mënyrë të përsosur në paradigmën e thjeshtuar me krishterimin perëndimor – katolicizmit dhe protestantizmit – në njërën anë dhe fetë e tjera evropiane nga ana tjetër.

Si Kroacia dhe Sllovenia kanë kërkuar që edhe “Ballkani Perëndimor 6” – Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia – të bashkohen me BE. Por përparimi është tronditur nga një sërë mosmarrëveshjesh politike dypalëshe ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE, ngjashëm me faktin se Sllovenia, duke përdorur anëtarësimin në BE, përkohësisht bllokoi pranimin e Kroacisë.

Për më tepër, rrethanat në BE – kriza ekonomike dhe rritja e partive politike ksenofobike në vitet e fundit – e kanë vonuar politikën e saj të zgjerimit – ku Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha në vitin 2014 se asnjë nga vendet e reja anëtare nuk do të pranohet para 2019.

Në të njëjtën kohë, normat dhe institucionet demokratike gradualisht po dobësohen në Ballkanin Perëndimor. Vende të tjera me ndikim të fortë në rajon, veçanërisht Rusia, Turqia dhe Hungaria, ku BE-ja ka dështuar për të parandaluar tendencën drejt autoritarizmit nën sundimin e kryeministrit Viktor Orban, u ofrojnë vendeve të Ballkanit Perëndimor të ndjekin modele alternative politike.

Le të shqyrtojmë marrëdhëniet midis Serbisë dhe Rusisë. Gjatë vizitës së tij në Beograd në 2014, Presidenti rus Vladimir Putin shkoi aq larg sa të thoshte se “Rusia, ashtu si në të kaluarën, gjithmonë do të shohë aleatin tonë më të afërt në Serbi”. Përveç lidhjeve kulturore shumë vjecare me Rusinë, Serbia varet nga furnizimet energjetike ruse si dhe të drejtën e vetos Ruse si anëtarë e përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Përderisa Serbia është në varësi të Rusisë, ajo mund ta bllokojë Kosovën në anëtarësim në OKB.

Kjo e shpjegon pse Serbia nuk iu bashkua sanksioneve të BE kundër Rusisë pas aneksimit të Krimesë në mars 2014. Bosnja dhe Maqedonia gjithashtu vendosën të mos marrin pjesë në sanksionet e BE, ndërsa anëtarët e NATO-s Shqipëria dhe Mali i Zi vendosën të marrin pjesë.

Megjithatë, vendet e Ballkanit nuk janë grimca që pasivisht tërheqin fusha magnetike rreth tyre. Serbia, për shembull, gjen frymëzim në trashëgiminë e Marshall Tito, i cili ishte kryetari i Jugosllavisë gjatë pjesës më të madhe të Luftës së Ftohtë. Larg nga ai ishte aleati më i afërt i Bashkimit Sovjetik, Tito ishte një nga themeluesit e Lëvizjes së të painkuadruarve dhe mjaft mirë u treguar në në grindjet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik.

Ngjashëm me këtë, sot Serbia është shënuar zyrtarisht si një shtet neutral. Por ai punon ngushtë me NATO-n përmes Partneritetit për Paqe, ndërsa në të njëjtën kohë nikoqir I stërvitjeve ushtarake me ushtrinë ruse. Ngjashëm me këtë, edhe pse presidenti serb Aleksandar Vuçiç pohon se ai është i palëkundur për integrimin evropian, ai nuk tregon gatishmëri për tu distancuar nga Rusia.

Natyrisht, përveç Rusisë, njohjen e Kosovës e kundërshton edhe Kina. Nëpërmjet iniciativës “Brezi dhe Rruga”, Kina ka treguar dhëmbët duke investuar miliona dollarë në projekte infrastrukturore në Serbi dhe pjesë të tjera të rajonit. Një iniciativë është të krijojë një rrugë të shpejtë ndërmjet Beogradit dhe Budapestit, i cili synon të lidhë portin grek të Pireut me Evropën Qendrore.

Komisioni Evropian po heton aktualisht një lidhje midis Beogradit dhe Budapestit lidhur me shkeljet e mundshme të rregullave të tenderimit të BE. Hetimi tregon për një prirje të fshehur – megjithëse Kina nuk mbron ambiciet shkatërruese të Rusisë, për shkak të veprimeve të saj, Ballkani Perëndimor mund të ri-shqyrtojë motivin e saj që të përshtatet në modelin institucional të BE-së dhe në rregullat që e ndjekin.

Përkundër këtyre sfidave, BE mbanë mbështetjen në raport me Ballkanin Perëndimor. Përveç Kroacisë, 74 për qind e tregtisë totale në vendet e Ballkanit Perëndimor është nga BE, me vetëm 6 për qind me Kinën, 5 për qind me Rusinë dhe 4 për qind me Turqinë. Në këtë kontekst, BE-ja nuk duhet të lejojë që sfidat aktuale të dobësojnë strategjinë e saj të përgjithshme të zgjerimit. Samiti i muajit të kaluar për Ballkanin Perëndimor ishte një hap pozitiv, me kusht që vendet që duan të bashkohen me BE të mos e harrojnë nevojën e zbatimit të reformave të thella.

Bashkimi Evropian nuk duhet të humbasë pritjet që Tesla pa dyshim kishte për këtë. Të gjithë evropianëve duhet t’u jepet mundësia të marrin pjesë në një projekt evropian dhe të përfitojnë nga potenciali i tyre për transformim. Kjo është pikërisht ajo që ende një pjesë e madhe e banorëve të Ballkanit edhe më tej e dëshiron. Udhëheqësit e BE-së nuk mund të garantojnë se procesi i anëtarësimit në bllok do të jetë i shpejtë dhe i lehtë. Por vetëm ata mund ta bëjnë të mundur që kjo rrugë të jetë e vlefshme.

Autori ishte Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s dhe Ministër i Jashtëm spanjoll