Mekalister: Anëtarësimi i Serbisë në BE varet nga raportet e mira me Kosovë

Procesi duhet gradualisht të qojë drejt normalizimit të marrëdhënieve Beogradit dhe Prishtinës, dhe që të dyja vendet të kenë mundësinë të realizojnë të drejtat e tyre dhe të përmbushin përgjegjësit e tyre. Kështu thotë raportuesi i parlamentit evropian për Serbi Dejvid Mekalister në një intervistë për mediet serbe lidhur me rrugën evropiane të Serbisë.

“Negociatat për anëtarqësimin e Serbisë në BE kërkojnë lëvizje të përhershme në drejtim të marrëdhënieve të mira me Kosovën. Procesi duhet gradualisht të qojë drejt normalizimit të marrëdhënieve Beogradit dhe Prishtinës, dhe që të dyja vendet të kenë mundësinë të realizojnë të drejtat e tyre dhe të përmbushin përgjegjësit e tyre. Normalizimi i raporteve duhet të shkojë në dobi të shtetasve të Serbisë dhe Kosovës dhe e një rëndësie thelbësore për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Përshendës iniciativën e presidentit Vucic për fillimin e dialogut të brendshëm për këtë cështje”, tha ai.

Mekalester tha se BE nuk do të forcojë as Serbinë as Kosovën për të marrë iniciativë. Beogradi dhe Prishtina bisedojnë për marrëdhëniet e ardhshme, derisa BE i lehtëson. Normalizimi i qëndrueshëm nuk do të arrihet kurrë me forcë, por vetëm me pajtimin e të dy palëve. /KI/