Eni Koçi shfaqet më ‘e nxehtë’ se asnjëherë (Foto)

Këngëtarja Eni Koçi ka qenë shumë aktive këtë verë.

Fillimisht ajo solli një projekt muzikor në bashkëpunim me Blake, këngën “Hold Up”, e cila u prit mirë nga publiku.

Ndërkohë, nuk ka munguar edhe angazhimi i saj nëpër koncerte, si dhe prezenca e vazhdueshme në media.

Tash e një kohë po flitet për një lidhje të mundshme të saj me reperin Genc Prelvukaj, gjë të cilën as nuk e kanë pohuar e as mohuar asnjëra palë.

Megjithatë, Eni vazhdon të jetë shumë aktive edhe në rrjetet sociale, përmes së cilave ndan me fansat herë pas here imazhe të ndryshme nga jeta e saj.

Së fundmi, bukuroshja Koçi ka publikuar një fotografi mjaft ‘të nxehtë ‘në llogarinë e saj zyrtare në Instagram.

E veshur me ngjyra, dhe me shikim nga dielli, Eni arriti të vë mjaft mirë në pah format trupore, dhe gjoksin e saj atraktiv.

Fotografia në fjalë është pasuar me pëlqime dhe komente të shumta nga ndjekësit e saj.