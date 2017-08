HTC U11 Life është rrugës për lansim

U11 është telefoni më i mirë i HTC ndër vite dhe kompania po punon në një variant të vogël 5.2 “që do të shkojë nën monogramin e quajtur HTC U11 Life.

Sigurisht që IP67 është i papërshkueshëm nga uji, ashtu si modeli më i madh. Dhe në të njejtën mënyrë, do të mungojë një port 3.5mm për kufje. Lajm i mirë është se vijnë kufjet USonic me anulimin e zhurmave të përfshira në kuti. Dhe nëse dëshironi të punoni pa tela, ekziston Bluetooth 5.0.

U11 Life do të ketë një procesor mesatar – një Snapdragon 630 në vend të 660 që fillimisht thuhej. GPU do të ketë një punë më të lehtë pasi që ekrani ka rezolucion 1080p (ka kuptim, duke pasur parasysh diagonalën më të vogël).

Telefoni do të vijë me 32GB hapësirë ruajtëse, që mund të zgjerohet me një kartë microSD.