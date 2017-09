Hoxhaj: Vizita e Listës serbe në Rusi nuk është shenjë e mirë

Zëvendëskryeministri i vendit, Enver Hoxhaj ka thënë të hënën se derisa deputetët dhe ministrat e Listës serbe qohen në këmbë për të respektuar himnin e Kosovës dhe nënshkruajnë betimin, ka subjekte politike që nuk e bëjnë një gjë të tillë.

Hoxhaj në një intervistë për Telegrafin ka thënë se nuk duhet që Lista serbe të vlerësohet në bazë të paragjykimeve.

Sipas tij, kushdo që do të ishte në Qeveri, në të do të ishte edhe Lista serbe.

Zëvendëskryeministri tha se nuk do të lejojnë që Beogradi të ndërhyjë në jetën politike të Kosovës dhe Lista serbe të jetë mjet i politikës së Beogradit në Kosovë.

Hoxhaj ka folur edhe për takimin e Listës serbe me partinë e Putinit në Rusi, duke e quajtur për keqardhje.

Ai tha se kjo e dëmton jo vetëm Kosovën, por edhe Listën serbe dhe Serbinë.

Zëvendëskryeministri tha se ka informata se disa parti politike në rajon, Serbi, Mal të Zi, Maqedoni për partneritet me partinë e Putinit në Rusi.

Sipas Hoxhajt, vizita e Listës serbe në Moskë nuk diçka e mirë, as për Beogradin, as për Gjuriqin, e as për Goran Rakiqin, si kryetar i Listës serbe.

“Ky rajon ka të ardhme evropiane e të shkohet në Moskë, të kërkosh partneritet është të lëvizësh prapa në kohë”, tha Hoxhaj.