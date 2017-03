Hoxhaj takon Hoyt Yee, mbështetje për njohjet dhe anëtarësimin e Kosovës në organizata

Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Enver Hoxhaj ka vazhduar agjendën e ngjeshur të vizitës në Washington, duke takuar zyrtarë të lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit.

Pas takimeve me kongresmenë dhe senatorë, Hoxhaj ka takuar Hoyt Yee, Zëvendës Asistenti i Sekretarit Amerikan të Shtetit, me të cilin kanë diskutuar për marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale mes dy vendeve, si dhe mbështetjen për njohje dhe anëtarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare.

Hoxhaj ka thënë se ShBA mbetet mbështetës kryesor i Kosovës në proceset e integrimeve euro-atlantike, ndërsa ka theksuar se ka potencial për bashkëpunim edhe në fusha të reja të interesit të përbashkët.

“Kemi biseduar për marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale, mbështetjen e parezervë të ShBA-së për njohje të reja për Kosovën, anëtarësim në organizata ndërkombëtare si dhe zhvillimet më të fundit në rajon. ShBA-ja mbetet mbështetës dhe pikë reference për Kosovën kudo në botë dhe kjo marrëdhënie do të vazhdojë edhe në shumë fusha të tjera ende të pa-eksploruara”, ka thënë Hoxhaj.

Hoxhaj do të vazhdojë me takime në Kongres ditët e ardhshme, si dhe do të marrë pjesë në takimin vjetor të koalicionit Anti-ISIS. /KI/