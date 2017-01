Hoxhaj: S’ka kushte për një fazë të dytë të dialogut me Serbinë

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se procesi i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, nuk është më kredibil për shkak të mos zbatimit të marrëveshje.

Ai ka thënë në një intervistë për lajmi.net se ndërtimi i murit në Mitrovicë është zhvillimi më i dëmshëm që ka ndodh para fillimit të bisedimeve.

Hoxhaj vlerëson se kjo situatë e bën të pamundur që procesi i bisedimeve të kalojë në fazën e dytë ku do të bisedohej për njohje reciproke.

Ai ka tërhequr vërejtjen se nëse Demarkacioni me Malin e Zi nuk ratifikohet më së largu brenda dy muajve të parë të vitit 2017, atëherë nuk do të ketë liberalizim të vizave për kosovarët as gatë këtij viti.

Diplomati kosovarë ka thënë se tashmë një shtet ka marr vendim për njohje të Kosovës.

Ministri Hoxhaj duke folur për situatën brenda Bashkimit Evropian dhe të ardhmen evropiane të Kosovës, është shprehur se BE nuk është sfiduar asnjëherë më shumë që nga themelimi i saj se në këto vitet e fundit.

Megjithatë, sipas tij e ardhmja e Kosovës në BE është e sigurt, por siç ka thënë Hoxhaj kur një dite vendi ynë do bëhet pjesë e Evropës, BE-ja nuk do jetë ajo që është sot.