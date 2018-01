Hoxhaj: Shtyrja e transformimit të FSK-së në ushtri është e pakuptimtë

Hoxhaj, përmes një postimi në Twitter, theksoi se gjatë këtyre viteve, FSK-ja ka dëshmuar profesionalizëm dhe ka shënuar suksese të shumta në misione brenda dhe jashtë vendit.

“Para nëntë vitesh Trupat Mbrojtëse të Kosovës janë shndërruar në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Që nga atëherë, FSK-ja ka treguar profesionalizëm dhe suksese të shumta në misionet e saj brenda dhe jashtë vendit. Në vitin 2018, transformimi i FSK-së në Forca të Armatosura është çështje kritike dhe çdo vonesë më shumë është e pakuptimtë”, është postimi i plotë i Hoxhajt.

9 years ago #Kosovo Protection Corps transformed into Security Force. Since then, KSF has shown professionalism & marked enormous success in #Kosovo & in intl. missions. In 2018 KSF transformation into Armed Forces is a critical matter and more delays are meaningless pic.twitter.com/vdAHoFhUg4

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) January 21, 2018