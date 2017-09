Hoxhaj: Në muajin mars, kalon demarkacioni

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka theksuar se marrëveshja për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi, do të ratifikohet në muajin mars.

Ai këto deklarata i bëri në një intervistë për një të përditshme austriake, duke folur për kohën se kur do të dalë kjo çështje para deputetëve të Kosovës.

Hoxhaj për gazetën vieneze “Weiner Zeitung”, ka thënë se Kosova ka bërë një komision që do të merret me këtë çështje.

“Komisioni duhet të prodhojë një raport dhe do të sjellë një vlerësim të saktë të situatës. Pastaj ne duhet ta marrim një vendim. Nëse diçka komplikohet nuk është detyrë e politikanëve ta komplikojnë edhe më shumë”, ka shtuar ai.

Sipas tij, Qeveria e kaluar nuk arritur ta kalojë marrëveshjen për shkak se u rrëzua.

“Kjo temë tani do të diskutohet në parlament ose gjatë janarit ose gjatë shkurtit. Marrëveshja do të ratifikohet deri në muajin mars. Kjo do të mundësojë ta përmbushim kriterin e fundit për vizat” ka thënë Hoxhaj.

Ish-kryediplomati kosovar ka thënë se shpreson se komisioni i ri do të sjellë gjetje të sakta të cilat do të diskutohet në Parlament edhe me opozitën.

“Kjo nuk është çështje ndërqeveritare, ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Malin e Zi. Është çështje e brendshme me një dimension të jashtëm” ka thënë ai.