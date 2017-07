Hoxhaj në Financial: Ndryshimi i politikës serbe ndaj Kosovës, hap për pajtimin mes shoqërive

The Financial ka trajtuar raportin Kosovë – Serbi, pas deklaratave të fundit dhënë nga presidenti serb Aleksandër Vuçiq, i cili u shpreh se me Kosovën do t’i zgjidhin mosmarrëveshjet së bashku dhe në të mirë të të gjitha palëve në rajon.

Mediumi citon ministrin e Jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, ta ketë mirëpritur dëshirën e Vuçiqit për zgjidhjen e marrëdhënieve mes dy shteteve.

“Thyerja e heshtjes dhe pranimi i së vërtetës për pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës do të hapte rrugë për pajtimin mes shoqërive, bashkëpunimin rajonal, integrimin evropian dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të të dy vendeve”, përcjell Financial deklaratën e Hoxhajt për BIRN.

Financial, përshkruan edhe raportet e Kosovës dhe Serbisë me komunitetin ndërkombëtar.

“Kosova, me shumicë kombëtare shqiptare të popullsisë ka mbështetjen e Perëndimit. Ndërkohë, Serbia është aleat tradicional i Rusisë, por Vuçiq ka tentuar që t’i balancojë marrëdhëniet ndërmjet Moskës, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, shkruan Financial.

The Financial raporton se edhe Kosova edhe Serbia kanë shprehur aspiratat për integrim në BE, mirëpo përmend kundërshtimet e një numri nacionalistësh serbë të cilët duan afrim me Moskën, dhe kundërshtojnë integrimin evropian dhe njohjen e Kosovës.

Në opinionin e tij të botuar këtë javë, Vuçiq deklaroi se duhet “së paku të tentohet të zgjidhet nyja me Kosovën dhe të mos u lihen këto probleme gjeneratave të reja”.