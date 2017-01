Hoxhaj: Kosovës i jepet edhe një shans, muaji shkurt vendimtar për vizat

Kosova do të ketë edhe një shans të fundit për liberalizimin e vizave deri në muajin shkurt të vitit 2017.

Por kjo do të ndodhë vetëm nëse parlamenti i Kosovës, e voton marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, në këtë mënyrë Kosova do të rikthehej në të ashtë quajturën “Pakon”, në të cilën momentalisht janë Gjeorgjia dhe Ukraina, ka thënë Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj në një intervistë për Indeksonline.

Sipas Ministrit Hoxhaj qysh para katër vitesh kur Qeveria ka marrë udhërrëfyesin për mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhëtojnë pa viza drejt Evropës, demarkacioni ka qenë një kusht i njohur qoftë për Qeverinë e Kosovës, qoftë për deputetët e Kuvendit të Kosovës.

Hoxhaj ka shpjeguar se këta dy muaj janë të rëndësishëm edhe për Kosovën, meqë nëse Parlamenti i Kosovës do ta ratifikonte marrëveshjen për demarkacionin gjatë muajit janar, ne do të kishim mundësi ta zëmë afatin e fundit me qëllim që qoftë Komisioni Evropian, qoftë Parlamenti Evropian të votojnë pro lirisë së lëvizjes për qytetarët e Kosovës.