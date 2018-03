Hoxhaj ironizon me kryeministren serbe: A mos duhet të flasim për njohjen globale në dialog

Hoxhaj, në një postim në Twitter, ka thënë se “nëse kryeministrja e Serbisë thotë se ata nuk janë të gatshëm ta përmbushin kushtin e BE-së për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme dhe ta njohin Kosovën, a mos duhet të flasim për ngrohjen globale në dialog?”.

Më tej Hoxhaj në këtë status ironizoi me kryeminitsren serbe, duke ia përkujtuar se në Ballkan po mban mot i ftohtë.

“E kemi një dimër të ftohtë e me borë në Ballkan, dhe mund të ishte një diskutim interesant”, ka thënë Hoxhaj.

If #Serbian PM says they’re not ready to fulfill EU condition for a legally binding agreement & recognition of #Kosovo,shall we maybe just talk about global warming in the dialogue?It’s a cold snowy winter in Balkans and it can be an interesting discussion https://t.co/kKG3d8C92l

