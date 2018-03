Hoxha flet në telefon me Hahn: Ditëve vijuese hapa të mëtejmë për liberalizimin e vizave

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka zhvilluar një bisedë telefonike me komisionarin Johanes Hahn, nga i cili ka pranuar urimet për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi.

Hoxha ka thënë se me Hahn u dakorduan për hapat e mëtutjeshëm për procesin e liberalizimit të vizave.

Postimi i plotë:

Në bisedën telefonike me Komisionarin Hahn, pranova urimet për ratifikimin e Marrëveshjes për shënjimin e kufirit me Malin e Zi.

Komisionari Hahn e rikonfirmoi mbështetjen për Kosovën dhe qytetarët e saj, duke vënë në pah perspektivën tonë evropiane. U dakorduam se në ditët vijuese do të ketë koordinim për hapat e mëtutjeshëm për procesin e liberalizimit të vizave.