Hoti uron Rugovën për kryetar të Istogut

Istogu përfundimisht mbetet edhe për një mandat nën udhëheqjen e LDK-së. Edhe Supremja e ka hedhur poshtë ankesën e AAK-së për procesin zgjedhor në këtë komunë. Abdullah Hoti nga LDK e ka mirëpritur vendimin e Supremes, duke thënë se procesi zgjedhor tashmë u përmbyll.

Hoti thekson se ekipi i Haki Rugovës, do të përbehet nga njerëz profesional dhe entuziast për të punuar në shërbim të qytetarëve.

Megjithatë Hoti i kujton edhe zgjedhjet e përgjithshme që vazhdimisht thonë se do të ndodhin në pranverën e 2018-ës.

Pas vendimit te Gjykates Supreme, procesi zgjedhor ne Istog u permbyll. Urime edhe nje here qytetareve te Istogut, anetareve dhe aktivisteve te LDK-se, strukturave te deges dhe Kryetarit Haki Rugova. Kjo fitore reflekton besimin qe kane qytetaret e Istogut ne LDK. Kete besim do ta kthejme me pune dhe sherbim per qytetare. Ekipi i Kryetarit Rugova do te perbehet nga njerez profesional dhe entuziast per te punuar ne sherbim te qytetareve.Na prifte e mbara ne betejen tjeter politike te zgjedhjeve te pergjithshme.