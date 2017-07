Hoti: S`u lëshojmë rrugë njerëzve pa ide përparimtare

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti përmes një shkrimi ka thënë se skena politike është kapluar nga politikanë që kanë probleme personale dhe harrojnë që qytetarët i kanë sjellë në ato pozita.

Sipas tij, LDK-ja do të angazhohet që kjo klasë politike që nuk ka ide përparimtare dhe veprime të planifikuara mirë për interesin e qytetarëve, të mos i lëshojë rrugë.

“Nuk mund te ngelemi ne te kaluaren per shkak se lloji i tille i politilaneve ka ende fuqi vendimmarrese. Nuk mund te leshojme rruge per njerez te tille, sado e veshtire qe do te jete qe t’i bindim qytetaret se te tille politikane nuk meritojne te mbeshteten”, ka shkruar ai.

Ky është shkrimi i plotë i Hotit:

