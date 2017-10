Hoti: Rasti Rikalo ende pa fakte

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Andin Hoti. në seancën e sotme parlamentare në fjalimin e tij para të pranishmëve ka thënë se nuk ka ndonjë dokument që dëshmon në AKI dhe në polici për akuzat që po i bëhen Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Nenad Rikalo.

Hoti ka thënë se është i bindur që nëse do kishte fakte, Kryeministri Haradinaj do merrte masa jo vetëm për ta shkarkuar por edhe për ta burgosur.

Këto deklarime deputeti Hoti i dha sot në seancën e Interpelancës, pas akuzave nga qytetarët e lagjes ‘’Dardania’’ hedhur në drejtim të Ministrit serb Rikalo.

“Është një Kosovë që nuk e kemi krijuar vetëm na. Kryeministri tha që kam thir AKI-në e policinë e Kosovës, por nuk kishte asnjë dokument që dëshmonte në atë që po akuzohet Rikalo. Kërkoj nga qytetarët të sjellin dëshmi në prokurori për të sqaruar rastin”.

“Jam i bindur që Kryeministri, në momentin që të ketë fakte se Rikalo ka bë gjëra të tilla, ka me u siguru me burgos atë por jo me e burgos por mos me dal asnjëherë nga burgu më”.

”Të punojmë për interesin e qytetarit, jo me vetveten e me debate koti. Ta përdorim politikën si shkencë për interes qytetarit dhe subjektit tuaj”, ka përfundaur Hoti.