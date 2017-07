Hoti: Qeveria nuk do të ndërtohet me votë ruse dhe të fundamentalistëve

Rexhep Hoti, nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës ka folur edhe një herë për krijimin e Qeverisë.

Hoti thotë se kandidati i koalicionit PAN për kryeministër Ramush Haradinaj i ka votat e mjaftueshme për krijimin e Qeverisë.

“Qeveria e ardhshme nuk do të ndërtohet me votë ruse, Qeveria e ardhshme nuk do të ndërtohet me votë të dhunuesve, Qeveria e ardhshme nuk do të ndërtohet me votë të fundamentalizëve radikal të cilët edhe atdheun e kanë vënë si një copë leckë për ta shitur, Qeveria e ardhshme nuk do të ndërtohet me votë të korruptuar dhe kriminalizuar, Qeveria e ardhshme do të ndërtohet me votë të ministrave të pastër të cilët janë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj”, tha mes tjerash Hoti.

Hoti po ashtu tha se ata që kanë menduar se mund të marrin votë me ndihmën e rusëve kanë gabuar, duke mos treguar se për kënd saktësisht e ka fjalën.