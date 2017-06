Hoti prin me vota në Prishtinë, Pacolli i dyti

Në kryeqytet dhe fshatrat për rreth kandidati për kryeministër nga koalicioni LAA, Avdullah Hoti ka marrë mbi 15,009 vota.

Sipas formularëve të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit, i dyti në Prishtinë nga koalicioni LAA ka dalë Behgjet Pacolli, me mbi 7956 vota, ndërsa Mimoza Kusari Lila e treta me mbi 3439 vota

Në publikimin e formularëve të KQZ-së nuk janë të numëruar votat me kusht, votat me postë dhe ato të personave me aftësi të kufizuara.