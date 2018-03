Hoti: Pranvera e dhimbshme në Rahovec

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, duke përkujtuar masakrat e kryera nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Rahovec, ka thënë se ditët e pranverës janë të dhimbshme për shumë familje në këtë qytet.

“Ditët e para të pranverës janë të dhimbshme për shumë familje të Rahovecit. Sot përkujtohen të rënët në Fortese e Celinë, e në ditët e ardhshme në Krushe, me vonë në Pastasel e plot fshatra të tjera. Këto dite jemi të gjithë me familjet e këtyre të rendeve për të ndarë dhimbjen me ta. Ju qofte i lehtë dheu”, ka shkruar ai në facebook.