Hoti: LDK do të bashkohet me koalicionin PAN

Anëtari i Kryesisë së Nisma për Kosovën, Fehmi Hysenaj, beson që Lidhja Demokratike e Kosovës do t’i bashkohet koalicionit PAN.

Hysenaj në emisionin “Fakt Plus” në Tribuna Channel, i sugjeron Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe eksponentëve të saj, që të mos nguten e të flasin gjëra ku sipas tij, më pas po ndihen keq.

“Ata vazhdimisht kanë thënë se ne nuk do të bëjmë edhe në mandatin e mëhershëm, nuk do të bëjmë assesi koalicion me PDK-në dhe ndodhi që e bën njëjtë do të veprojnë sërish”, tha Hysenaj në Fakt Plus.

“Unë mendoj që faktori ndërkombëtar, koalicioni PAN dhe njerëzit e çmuar të LDK-së kanë për ta arritur një marrëveshje, që t’i ipet mundësi që të formohen institucionet e vendit”, shtoi Hysenaj.

Hysenaj bëri të ditur se ky mandat i takon mandatarit për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinajt, për të cilën sipas tij, janë duke u bërë përpjekje që të sigurojnë mandatin e Haradinajt si kryeministër.