Hoti, Krasniqit: Kur flet për krim i akuzuari për terrorizëm, s’ka çka flitet e thuhet

Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës, Andin Hoti, ka reaguar ndaj deklaratve të deputetit të VV-së, Frashër Krasniqi i cili tha se Hoti e ka tradhtuar idealin e babait të vet.

Në facebook, Andin Hoti ka shkruar se kur flet për krimin dikush që ka aktakuzë për terrorizëm, aty nuk ka çfarë të thuhet.

“Ideali im është Liria dhe çlirimtarët si pararojë e saj janë idoli im i përjetshëm!Asnjëherë s’do të jenë ata që i akuzojnë çlirimtarët dhe abuzojnë me Lirinë!E kur flet, po e përsëris, kur flet për krimin një njeri me aktakuzë për terrorizëm, më shumë s’ka çka flitet e thuhet.Zot, ruaje vendin tim nga të ligët dhe qyqarët!”, ka shkruar në facebook Andin Hoti.

Për ditë me radhë, ka pasur akuza të ndërsjella ndërmjet zyrtarëve të PDK-së dhe VV-së.