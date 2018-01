Hojt Ji: ShBA mbesin në Ballkan

Zyrtari amerikan Brayan hijt Li tha se ShBA e kanë ndërmend të qëndrojnë edhe më tej prezentë në Ballkan dhe të jetë partner i rëndësishëm dhe se e ardhmja e rajonit është në Perëndim. Së paku në çerekun e fundit, ShBA janë partner aktiv dhe i rëndësishëm i Ballkanit perëndimor dhe kemi ndërmend të jemi ende, shkruan Kosova.info.

“Qëllimi ynë është që gjatë mandatit të shumë administrative amerikane ka qenë të punojmë me partnerët tanë në forcimin e institucioneve demokratike dhe zbatimin e reformave të nevojshme për integrime euroatlantike”, tha ai në një intervistë për Vijesti nga Podgorica.

Sipas fjalëve të tij ShBA këtë planifikon ta bëjë, me forcimin e sundimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe sigurimit që qeveritë të jenë transparente dhe përgjegjëse.

Hojt Li tha se nuk është e vërtet që ShBA dhe BE kanë injoruar Ballkanin duke thënë se madje kanë intensifikuar mbështetjen e sigurisë, stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik të rajonit.

“Por, qeveritë në rajon mund dhe duhet më shumë të bëjnë progres më 2018, duke përfshirë këtu lënien anash politizimet dhe më shumë të shfrytëzojnë përparësitë e ndihmës dhe mundësit që iu ofrojnë partnerët ndërkombëtarë”, tha ai.

“Besojmë se e ardhmja e rajonit qëndron në Perëndim. Njëkohësisht qeveritë duhet ti kundërvihen miqësisë së rreme të disa aktorëve të jashtëm që nuk përfillin të drejtën ndërkombëtare apo I kundërvihen orientimit perëndimor të Ballkanit. Rusia për shembull, ka treguar gatishmërinë që të përzihet në zgjedhje, t’i përçajë institucionet kryesore të perëndimit, siç është NATO dhe BE, të shfrytëzojë furnizimin me energji si armë politike dhe dobësojë besimin në tregun demokratik dhe të lirë. Do të vazhdojmë ti ndihmojmë partnerëve tanë të forcojnë rezistencën në ndikimin e tillë”, tha ai.

Li tha se ShBA do të përmbushin obligimet ndaj qeverive të rajonit, qoftë ndihma, këshillat teknike apo mbështetje politike por shtoi se ShBA presin nga ato qeveri dhe liderët të përmbushin obligimet e tyre.

I pyetur të komentojë raportin e angazhimit preventive të Këshilli për marrëdhënie me Jashtë në të cilën pohon se Ballkani është ndër 30 pikat e nxehta në botë, ai tha se rajoni ballafaqohet me sfida serioze të jashtme dhe të brendshme kërcënimi. /Kosova.info/