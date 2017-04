Historia e hidhur të mos përsëritet kurrë

Me rastin e Ditës së Eksodit, 15 Prillit, 18 vjetorit të përkujtimit tragjik të përndjekjes e dëbimit të popullit shqiptar nga Kosova, udhëheqësit e OJQ-ve “Eksodi’99”, në Mitrovicë, kanë uruar që historia e hidhur nga e kaluara kurrë mos të përsëritet.

15 Prillin e kujtojmë si një shpërngulje të dhunshme të qytetarëve të Mitrovicës me rrethinë, por jo vetëm të Mitrovicës por edhe të mbarë Kosovës për shkak se qeveria e Serbisë, policia dhe paramilitarët serbë faktikisht e bën spastrimin etnik të Kosovës, duke i shpërngulur me dhunë qytetarët nga mbarë Kosova, tha Ali Topalli, kryetar i OJQ “Eksodi’99”, sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në RTK.

Topalli tha se shpërngulja më e tmerrshme dhe më e dhimbshme ishte ajo nga Mitrovica për shkak se ajo ishte pika më e largët prej kufirit shqiptaro-shqiptar. Më 15 Prill policia, ushtria dhe paramilitarët serbë u vërsulen si bisha të egra dhe i detyruan me dhunë që për pesë minuta të gjithë qytetarët të lëshojnë shtëpitë, banesat dhe trojet e tyre stërgjyshore.

“Që tmerri të jetë më i madh, në natën e 15 Prillit u pushkatuan 20 qytetarë shqiptarë, 11 janë pushkatuar në “Lagjen e Boshnjakëve, kurse atë ditë në pika të ndryshme të qytetit janë pushkatuar duke i marrën nga kolona 10 shqiptarë të tjerë. Faktikisht qytetarët u detyruan që të fillojnë lëvizjen, i orientuan për në Shqipëri, duke thënë se kjo është tokë serbe. Lëvizja ka qenë e tmerrshme sikurse të kaloje në një tunel të tmerrit, sepse në të dy anët kishte ushtri serbe”, rrëfen Topalli duke shtuar se ka qenë i detyruar me dhunë të lëvizi që nga Mitrovica, Gurakoci, Peja, Deçani, Gjakova e deri në kufi.

Ndërkaq, Mustafë Kryeziu, nënkryetar i OJQ “Eksodi’99” në Mitrovicë, sqaroi se nesër, në kujtimin e kësaj dite, marshin e fillojnë nga Mitrovica.

“Fillojmë nga Mitrovica për të marshuar në drejtim të Prishtinës ku do të vëmë kurora te lapidarët e Zahir Parazitit dhe presidentit Rugova, mandej do të vazhdojmë drejt Prekazit në Kompleksin “Adem Jashari” dhe atje do të bëjmë nderime. Më pas do të marrim drejtimin e Sllapuqanit, për Pejë, prej aty do të vazhdojmë në Deçan dhe në Gllogjan, nga Deçani në drejtim të Gjakovës, ndërsa në mbrëmje do të jemi në Xërxë. Në Rahovec do të vëmë kurora në lapidarin e Tonit dhe Micit, ndërsa në mbrëmje do të mbahet manifestimi “Mikpritja drinase”, ku do të ketë evokim kujtimesh”, sqaroi Kryeziu.

Qëllimi i manifestimit është të mos harrohet e kaluara. Ne e kemi edhe moton tonë: “Mos e harroni të kaluarën për një të ardhme të sigurt”, tha, ndër të tjera Topalli.