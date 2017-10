Historia e ‘Halloween’, çfarë simbolizon kjo festë?

Halloween është një festë vjetore, e cila mbahet çdo vit më 31 tetor, që ka rrënjë në traditat e vjetra evropiane.

Filloi me festivalin e lashtë kelt të Samhainit, kur njerëzit do të ndiznin zjarre të mëdha dhe do të vishnin kostume për të shmangur fantazmat.

Në shekullin e tetë, Papa Gregori III caktoi 1 nëntorin si një kohë për të nderuar të gjithë shenjtorët; Dita e Gjithë Shenjtorëve përfshinte disa nga traditat e Samhainit.

Mbrëmja e parë ishte e njohur si ‘All Eve Hallows’, dhe më vonë si Halloween.

Me kalimin e kohës, Halloween ka evoluar në të gjithë botën, njerëzit vazhdojnë të hyjnë në sezonin e Halloween-it me tubime, kostume dhe trajtime të ëmbla.

ORIGJINA E VJETËR E HALLOWEEN:

Origjina e Halloween daton në festivalin e lashtë Celtic të Samhain.

Celtët, që jetonin 2,000 vjet më parë në zonën që tani është Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca veriore, festuan vitin e tyre të ri më 1 nëntor.

Kjo ditë shënonte fundin e verës, korrjen dhe fillimin e dimrit të errët, dimrit të ftohtë, në një kohë të vitit që shpesh shoqërohej me vdekjen njerëzore.

Keltët besonin se në natën para vitit të ri, kufiri ndërmjet botës së të gjallëve dhe të vdekurve u bë i paqartë.

Në natën e 31 tetor ata festuan Samhain, kur besohej se fantazmat e të vdekurve u kthyen në tokë.

Përveç shkaktimit të telasheve dhe të dëmtimeve të të lashtave, Celts mendonin se prania e shpirtrave të botës tjetër e bënte më të lehtë për priftërinjtë keltë të bënin parashikime për të ardhmen.

Për një popull plotësisht të varur nga bota e paqëndrueshme natyrore, këto profeci ishin një burim i rëndësishëm si rehati dhe drejtim gjatë dimrit të gjatë e të errët.

Për të përkujtuar ngjarjen, druidët ndërtonin zjarrfikje të mëdha të shenjta, ku njerëzit u mblodhën për të djegur të korrat dhe kafshët si sakrifica të hyjnive keltike.

Gjatë kremtimit, Celts mbanin veshur kostumet, të cilat zakonisht përbëheshin nga krerët e kafshëve dhe lëkurat, ku dhe përpiqeshin ti tregonin fatin e njëri-tjetrit.

Kur kremtimi mbaronte, ata rregullonin zjarret e tyre, të cilat i kishin shuar më parë atë mbrëmje.

A e dini?

Një e katërta e të gjitha karamele shitur çdo vit në SHBA është blerë për Halloween.

Perandoria Romake kishte pushtuar shumicën e territorit Celtic. Gjatë katërqind vjetëve që sundonin tokat kelte, dy festivale të origjinës romake u kombinuan me festimin tradicional të Keltit të Samhainit.

–E para ishte Feralia, një ditë në fund të tetorit, kur romakët tradicionalisht përkujtuan vdekjen e të vdekurve.

–E dyta ishte një ditë për të nderuar Pomonën, perëndeshën romake të frutave dhe pemëve. Simboli i Pomona është mollë, dhe përfshirja e këtij festimi në Samhain ndoshta shpjegon traditën e “bobbing” për mollët që është praktikuar sot në Halloween.