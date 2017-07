Hirra e shkëlqyeshme për mëlçi, stres, lodhje dhe linjën trupore

Pak kalori, plot vitamina dhe proteina – kjo është hirra.

Ideale për humbje në peshë

Hirra është lëng që përmban më pak se 1 për qind proteina dhe mbi 93 për qind ujë. Përbërësit kryesorë janë: kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, mangani, vitamina, enzima dhe aminoacide. Hirra do të duhej të ishte përditshmëri e menysë tuaj nëse në mënyrë intensive merreni me sport, nëse jeni nën stres apo vuani nga sëmundjet e rënda.

E shkëlqyeshme për mëlçi

Nëse vuani nga cilado sëmundje e mëlçisë, rregullisht ta pini hirrën. Përmban beta laktoglobulinë, e cila furnizon organizmin. me aminoacidet e quajtura “BCAA”, që ndihmojnë në shërimin e mëlçisë. Hirra përmban edhe alfa laktalbuminë, që është e pasur me aminoacidin triptofan, e njohur për rregullimin e gjumit dhe disponimit. Është e pasur edhe me glutation, antioksidues ky mjaft i fuqishëm, i cili ndihmon te problemet me gjëndrat tiroide, inflamacionet kronike, kancer, sklerozë.

Përmirëson sistemin e enëve të gjakut, stresin, lodhjen

Hulumtimet tregojnë se hirra ndikon në shëndetin e enëve të gjakut,pasi që zvogëlon glukozën në gjak dhe shtypjen e gjakut. Mbipesha, shtypja e lartë dhe stresi po ashtu zbuten nëse e konsumoni rregullisht.