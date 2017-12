Hiqeni llakun e dëmtuar nga thonjtë në çast pa aceton

Ankthi i çdo femre është kur para ndonjë takimi të rëndësishëm apo kur në punë vëren që llaku në thonj i është në gjendje të keqe.

Llaku i dëmtuar në thonj mund t’ju nevrikosë goxha, aq më parë kur në atë moment nuk keni me çka ta hiqni.

Provoni disa nga këto truqe kur ndodheni në situatë të këtillë, transmeton Telegrafi.

Deodoranti sprej

Kurrë nuk do të mund të imagjinonim që deodoranti ndihmon në heqjen e llakut. E gjitha që duhet të bëni është që t’i spërkatni thonjtë dhe derisa të jenë të lagur hiqni llakun me pambuk. Mos qitni deodorant në pambuk sepse atëherë nuk ka kurrfarë efekti.

Shtresa e re e llakut

Qitni shtresë të re të llakut në llakun e dëmtuar të thoit dhe menjëherë fuqishëm hiqeni nga thoi me facoletë apo me letër tualeti. Shtresa e re e llakut lidhet me shtresën e vjetër dhe ngadalë e ngre nga thoi.

Llaku i flokëve

Spërkatni llak flokësh mbi thonj dhe llakun e vjetër menjëherë hiqeni me facoletë. Është me rëndësi që këtë ta bëni shpejt dhe fuqishëm.