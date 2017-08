Hidhet shorti, mësohen çiftet e fazës ‘Play-Off’ të Ligës së Kampionëve

Është hidhur në Nyon të Zvicrës shorti i ndeshjeve “Play-Off” të Ligës së Kampionëve, ku fati ka bërë që shumë skuadra të forta të ndeshen mes vete.

Pjesë e çifteve për fazën ‘Play-Off’ ishin edhe ekipe të mëdha si Liverpooli, Sevilla, Napoli dhe Sporting Lisbona.

Ndeshja më interesante e kësaj faze padyshim se është ajo në mes të Napolit dhe Nice, ndërsa edhe ndeshja Basaksehirit dhe Sevillas pritet të jetë interesante.

Interesant pritet të jetë, ndoshta edhe ndeshja ma e mirë ajo në mes të Liverpoolit dhe Hoffenheimit.

Ndeshjet e para të “Play-Off” do të zhvillohet me 15 dhe 16 gusht, ndërsa ndeshjet e kthimin do të zhvillohen me 22 dhe 23 gusht. /Telegrafi/

Çiftet e ndeshjeve ‘Play-Off’ të Ligës së Kampionëve:

Qarabag FK – Copenhagen

APOEL – Slavia Prague

Rijeka – Olympiakos

Celtic – FC Astana

Hapoel Be’er Sheva – Maribor

İstanbul Basaksehir – Sevilla

Young Boys – CSKA Moscow

Napoli – Nice

Hoffenheim – Liverpool

Sporting CP – FCSB