Heynckes te Bayerni: Është çështje zemre

Heynckes rikthehet ne stolin e Bajernit te Mynihut. Lajmi që pritej tashmë është zyrtar, me vetë klubin bavarez që bëri të ditur angazhimin e Jupp Heynckes me një postim në rrjetet sociale. Tekniku 72 vjeçar nga Mynchengladbach merr vendin e lënë bosh nga Carlo Ancelotti pasi firmosi një kontratë që skadon në 30 qershorin e vitit 2018. Padyshim që kënaqësia e Heynckes është e madhe me trajnerin që deklaroi për faqen zyrtare të klubit , ” Nuk mund të isha kthyer në një klub tjetër në botë, por Bajerni është një cështje zemre. Me zor po pres për të filluar punën”.

Tekniku gjerman kishte drejtuar më parë skuadrën bavareze nga 1987 deri në 1991 duke fituar kampionatet e viteve 89 dhe 90, për tu pushuar më pas nga Hoeness. në 2009 u thërrit si trajner i përkohshëm për tu kthyer më pas sërish në stol në vitin 2011 duke arritur dhe triumfin historik të trefishtë, kampionat, Kupë dhe Champions në vitin 2013, sukses i papërsëritur nga pasuesit e tij. Asistentët e Heynckes do të jetënë Peter Hermann dhe Hermann Gerland, me shefin ekzekutiv të klubti Karl-Heinz Rummenige që deklaroi. “Është trajneri ideal për Bajernin e Mynihut në këtë moment”.