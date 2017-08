Real Madridi do të fillojë mbrojtjen e titullit të Ligës së Kampionëve me përballjen kundër Borussia Dortmundit, derisa Juventusi do të përballet përsëri me Barcelonën.

Shorti i Ligës së Kampionëve ka përcaktuar që Bayern Munichu të përballet me Paris Saint-Germainin, derisa Manchester Unitedi do të ketë në grup ekipe si Benfica e Shakhtari.

Liverpooli që u rikthye në Ligën e Kampionëve do të përballet me Sevillan.