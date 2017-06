Haziri-VV-së: Postin e kryeministrit dhe njohjen e rolit të Rugovës

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri ka thënë se kjo parti kusht për të biseduar për bashkëqeverisje ka postin e kryeministrit të cilin thotë se duhet ta udhëheqë Avdullah Hoti.

Ndryshe sipas tij, partia e udhëhequr nga Isa Musafa do të mbetet në opozitë. Sipas tij, LDK-ja nuk do të heqë dorë asnjëherë që ta ketë kryeministrin e saj, edhe nëse do të ketë bashkëpunim me VV-në. “Dy çështje që duhet me u diskutu kanë të bëjnë me nominimin për Kryeministër, që LDK-ja natyrisht nuk ka hequr dorë asnjëherë. Avdullah Hoti duhet kryeministër i mirë i këtij vendi. E dyta roli i themeluesit të këtij shteti dhe roli historik i Presidentit Ibrahim Rugova. Është e vetmja organizatë politike që nuk e ka njohur ende. Kjo qështje duhet të diskutohet”, ka thënë Haziri në “Tribuna Channel”.