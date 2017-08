Haziri tregon detaje të bisedave me Albin Kurtin

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri sot është takuar me Albin Kurtin për të shikuar mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet dy subjekteve politike, ky takim u bë i ditur nga vetë kryetari i LDK-së Isa Mustafa.

Haziri tha se takimi i zhvilluar sot është në vazhdimësi e takimit të parë nga kryetari i LDK-së. Ai thotë se në të ardhmen bisedat do të fokusohen në përafrimin e politikave në mënyrë që sa më shpejt të formohen institucionet.

Ai ka dhënë detaje para medive lidhur me këtë takim.

“Është në vazhdën e takimeve që kemi pas, kryetari e ka fillu takimin e parë dhe ne sot kemi diskutu modalitetet edhe temat që Avdullah Hoti do t’i diskutojë me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje. Natyrisht që ne e përfaqësojme atje me koalicion do të jetë formati 1 plus 2, do të përfshihen ekspert të LDK-se, AKR-se dhe të Alternativës, në mënyrë që të shohim politikat sektoriale përafrimin pasi përfaqësojmë dy ideologji të ndryshme dhe programi i LDK-së është ndërtu mbi bazë të qendrës së djathtë, ndërsa ata e kanë ndërtu programin mbi parimin e së majtës”- tha Haziri.

Haziri, beson që bisedat në të ardhmen do të fokusohen në përafrimin e politikave. Ndërsa, tha se binari i dytë i bisedeave do të jetë i fokusuar në nivel të liderëve dhe do të diskutohen të gjitha çështjet për ti dhënë vendit institucionet sa më shpejtë.