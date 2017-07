Haziri: Teuta Rugova do të votojë në bazë të vendimit të LDK-së

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri e ka sqaruar situatën pas zhvillimeve të sotme në mes të Haradinajt dhe Teuta Rugovës në shtëpinë e kësaj të fundit.

Zyrtari i LDK-së thotë se vizita e bërë sot nga lideri i AAK-së Ramush Haradinaj në rezidencë e Ibrahim Rugovës ka qenë miqësore, derisa ka shpjeguar edhe votën e Teuta Rugovës nëse do t’ia japë Haradinajt për Kryeministër..

“Ne sapo e kryem mbledhjen e LDK-së me degët dhe sipas informatave që ne kemi vizita ka qenë në familje dhe ata janë të hapur për gjithkënd që dojnë me shku me vizitu dhe ne e shohim në këtë rrafsh”, është shprehur Haziri për Express.

Haziri vlerëson se vota e Teutës do të jetë ashtu siç do të vendos dhe vlerësojë Lidhja Demokratike e Kosovës.

“Sa i përket qëndrimit të Teuta Rugovës ajo e ka konfirmuar që do të votojë ashtu siç vendos dhe e vlerëson LDK-ja, e ka dhënë edhe opinionin e vet për koalicionin e ardhshëm, por vota finale do të jetë sipas vendimit të LDK’së”, ka shtuar ai.

Megjithëkëtë, Haradinaj pas vizitës në shtëpinë e ish presidentit Rugova përmes një njoftimi për media ka lënë të kuptohet se deputetja e LAA-së Teuta Rugova, vajza e do ta votojë atë për kryeministër.