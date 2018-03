Haziri: LDK nuk bëhet pjesë e qeverisë, ministri Sefaj të jap dorëheqje

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka deklaruar se kjo parti nuk bëhet pjesë e qeverisë Haradinaj, por sipas tij, LDK, do të jetë konsistente dhe nuk do të shkaktoj kriza.

Në IMAZH të RTK-së, ai tha se LDK-ja do të punoi në të mirë të republikës, dhe nuk do të lejojë që Beogradi nëpërmjet Listës serbe të shkarkojë kriza në Kosovë. Haziri, ka qenë kritik për atë që e ka quajtur “show mediatik” formën e arrestimit të Gjuriqit, duke thënë se një njëri i nivelit të ulët nuk do të duhej të kishte publicitet të tillë.

Sipas Hazirit, ministri i Brendshëm Flamur Sefaj qysh sonte do të duhej të jepte dorëheqje, e bashkë më të sipas tij kryeministri Haradinaj do të duhej të shkarkonte edhe 2 ministra të tjerë të komunitetit serb.

Kritik për atë që ka ndodhur ishte edhe zyrtari i AAK-së, njëherësh zv.ministër i jashtëm Anton Berisha, i cili tha se duhet parë nëse gjithçka ka shkuar sipas planit ditën e arrestimit të Gjuriqit. Ai ripërsëriti se forma e përkrahjes së LDK-së por edhe e subjekteve të tjera është një situatë e mirë dhe kjo sipas tij duhet vlerësuar.