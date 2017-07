Haziri: LAA e gatshme për bashkëpunim me partitë e majta (Video)

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, tha se koalicioni i prirë nga LDK do të jetë i gatshëm për bashkëpunim me partitë e majta.

Një deklaratë të tillë Haziri e bë ri në “ Debat Plus” në RTV Dukagjini, tek sa po i përgjigjej pyetjes se a është koalicioni LAA çelës si i qeverisë së ardhshme. Ndër të tjera Lutfi Haziri tha se LAA nuk do të bëjë koalicion as me pjesëtarët e koalicionit PAN. /RTV D/