Haziri: Koalicioni qeverisës i ka votat për Demarkacionin

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, ka theksuar se koalicioni qeverisës i ka votat për të kaluar Marrëveshjen për Demarkacionin e kufirit në mes Kosovës dhe Malit të Zi.

Ai ka theksuar në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, se votat janë porse duhet, sipas tij, të mobilizohen që deputetët të votojnë pa qenë nën presion dhe pa shantazhe.

“Ky koalicion i ka pasur votat me e zgjedh Isa Mustafën kryeministër dhe Hashim Thaçin president. Në momentin kur votojnë 30 deputetë të LDK-së pro një çështje, cila është arsyeja që tre deputetë të votojnë kundër. Do të duhej që këta persona, në të ardhmen, të gjejnë forume politike, ku mendimi i tyre përputhet me vendimet e partisë”, ka shtuar Haziri.