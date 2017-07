Palaço politikë i ka konsideruar nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, deputetët e mundshëm nga koalicioni i partisë së tij që do të votonin PAN-in, duke thënë se është obligativ vendimi i partnerëve të koalicionit për votim kundër Kadri Veselit dhe PDK-së.

Kundër do të jetë edhe vota e Vetëvendosjes, derisa partitë ende nuk kanë vendosur nëse do të qëndrojnë në sallë në kohën e votimit apo si do të veprojnë.