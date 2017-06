Haziri garanton se asnjë deputet i LDK-së nuk do të votojë për koalicionin PAN

Koalicionin PAN dhe mandatarin për kryeministër nga ky bllok, Ramush Haradinaj nuk do ta mbështes me votë asnjë deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë nënkryetari i këtij subjekti, Lutfi Hazhiri.

Madje, Haziri thotë se deputetët e LDK-së jo qe nuk do të kontrabandohen, por as nuk do të mund të kontaktohen nga ana e këtij koalicioni dhe subjekteve tjera politike.

“Në cilësinë e nënkryetarit të LDK-së, ju siguroj edhe një herë qe deputetët e LDK-së i nënshtrohen vendimeve vetëm të LDK-së. Nuk ka asnjë mundësi individualisht apo formë tjetër me u kontaktu dhe mu kontrabandu politikisht as për PAN-in as për PDK-në dhe askënd tjetër në Kosovë”, ka thënë Haziri për ‘Indeksonline’.

Zyrtari i lartë i partisë se Isa Mustafës thotë se tendencat e PDK-së për të kontaktuar LDK-në kanë dështuar, sepse sipas tij, ata nuk do të kenë qasje dhe Haziri thotë PDK e ka kuptuar mirë mesazhin.

Sa i përket bashkëpunimit të mundshëm me Vetëvendosjen, kryetari i komunës se Gjilanit ka thënë se ka kontakte të vazhdueshme dhe se krerët e këtyre dy partive janë në komunikim të vazhdueshëm.

Duke folur për krijimin e institucioneve, Haziri nuk pret bllokada institucionale pasi kjo sipas tij është e rregulluar me ligj.

“Fillimisht është në rend konstituimi i Kuvendit dhe zgjedhja e kryeparlamentarit dhe presidenti obligohet më ia dhanë mandatit partisë parë për më formu qeverinë, nëse dështon pastaj pasojnë hapat e radhës”, ka shtuar ai.

Koalicioni PAN në bazë të rezultateve të numëruara deri më tani do të ketë 39 deputetë në legjislaturën e ardhshme.