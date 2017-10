Haziri e Kadriu shkëmbejnë thumba me batuta në debat televiziv

Numri 1 dhe 2 në Komunën e Gjilanit aktualisht kanë shkëmbyer batuta në debatin Koha Elektorale të Kohavisionit.

Rexhep Kadriu, aktualisht nënkryetar i Gjilanit dhe kandidat i AAK-së për kryetar në zgjedhjet e 22 tetorit, ka thënë se ka pasur bashkëpunim korrekt me Lutfi Hazirin, që është kryetar i kësaj komune dhe që me LDK-në synon të mbajë drejtimin e qytetit edhe për një mandat.

I pyetur nëse do ta marrë Lutfi Hazirin për nënkryetar nëse arrin të fitojë në zgjedhjet e 22 tetorit, Kadriu ka thënë se “do ta çojnë në Qeveri”. Kjo la të kuptohet se LDK do t’i bashkohet PANA-s në qeveri pas zgjedhjeve të tetorit.

I menjëhershëm e me humor ka qenë reagimi i Hazirit, që është pyetur nëse ka diçka të vërtetë nëse ai do të shkojë në Qeveri.

“Pas 22 tetorit do ta rrëzojmë këtë qeveri e do ta krijojmë një të re”, ka thënë Haziri, duke lënë të kuptohet se LDK nuk do të përfshihet në një qeveri me PANA-n.

Haziri ka qenë zëvendëskryeministër në mandatin e parë të Ramush Haradinajt kryeministër, kur LDK e AAK kishin lidhur koalicion.