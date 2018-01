Haxhiu sfidon ata që po japin dorëheqje nga VV-ja: Ju marrë seriozisht kur ta lini postin e deputetit

Vetëvendosjes i ka ardhur edhe një dorëheqje tjetër brenda partisë. Pas Aida Dërgutit, Visar Ymerit, Dardan Sejdiut, dorëheqje ka dhënë sot edhe deputetja Shqipe Pantina. Të gjithë këta janë kundërshtuesit e Albin Kurtit.

E deputetja Albulena Haxhiu që në Facebook bën avokaten e Albin Kurtit, i quan joserioze dorëheqjet e kolegëve të saj nga funksionet e partisë.

Ajo i ka sfiduar kolegët e saj duke thënë se vetëm atëherë kur lënë mandatet e deputetëve, do t’i marrë seriozisht.