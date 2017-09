Haxhiu kërkon mobilizim për fitore në zgjedhjet e 22 Tetorit

Në ditën e dytë të fushatës, Lëvizja VETËVENDOSJE! ka mbajtur një tubim në Prishtinë, ku ka prezantuar kandidatët për asamble komunale në këtë komunë. Në këtë tubim po marrin pjesë kryetari Visar Ymeri, deputetët Albin Kurti e Albulena Haxhiu, dhe kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Në fjalën e saj para prishtinasve, deputetja Albulena Haxhiu theksoi rëndësinë e zgjedhjeve të 11 qershorit, duke i quajtur ato si moment i një kthese të madhe në skenën politike.

“11 qershori ishte dita kur qytetaret votuan për ndryshim dhe me votën e tyre tronditën e ndëshkuan subjektet që kanë degraduar për vite me radhë Kosovën dhe votuan levizjen si subjektin e parë ne Republikën e Kosovës e po ashtu Albini mori përkrahjen më të madhe nga qytetarët e Republikës si kandidat për kryeministër”, tha deputetja Haxhiu.

Ajo numëroi tre arsye që çuan në këtë rezultat, duke përmendur fillimisht punëm e palodhshme 12 vjeçare të secilit aktivist, opozitarizmin e fuqishëm të VV’së në Kuvendin e Kosovës dhe qeverisjen e Komunës së Prishtinës.

“Edhe në komunat tjera, qytetaret duan luftim të korrupsionit, e qeverisje pa korrupsion, ujë 24 orë, shërbime më të mira komunale, shtëpi të shëndetit si në Prishtine, autobusë, shujta për femijët, banesa per familjet në nevojë e sidomos për nenat vetushqyese.Pra qeverisja e VETËVENDOSJE!’s në Prishtinë, deshmoi që PO, levizja është ndryshe nga subjektet tjera”, tha po ashtu Haxhiu.

“Të dashur qytetarë, per ne si Lëvizje, është jashtëzakonisht e rëndësishme mbeshtetja për vajzat dhe gratë.Ne listën tonë per ssamble ka gra të profesioneve te ndryshme: mjeke, arkitekte, ekonomiste, juriste, sportiste, ka gra që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë sidomos për shtresa të pakënaqura, të shtypura e të përjashtuara ku hyjnë edhe gratë”, shtoi tutje, me ç’rast bëri thirrje për mobilizim në zgjedhjet e 22 Tetorit për ta vulosur fitoren, duke kërkuar në veçanti mbështetje dhe votë për gratë e vajzat.

Deputetja Haxhiu në fund u shpreh e bindur në fitore dhe ia uroi atë kryetarit Shpend Ahmeti dhe gjithë asambleistëve që synojnë vend në Kuvendin Komunal të Prishtinës. /KI/