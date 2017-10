Haxhiu: Fushë Kosova ka nevojë për një kryetar të ditur e të guximshëm si Avni Zogiani

Deputetja Albulena Haxhiu ka thënë gjatë tubimit përmbyllës elektoral në Fushë-Kosovë se fitorja në zgjedhjet e 11 qershorit, ishte ndëshkimi për veprimet e dëmshme të pushtetarëve. Ndërsa për rritjen e votës për VETËVENDOSJE!-n, ajo tha se është rezultat i punës 12 vjeçare të aktivistëve, opozitarizmit në Kuvend dhe qeverisjes në Prishtinë.

”Ne edhe në Kuvend e edhe në qeverisje kemi dëshmuar që jemi i vetmi subjekt ndryshe, i vetmi subjekt që e bën ndryshimin me mendje dhe me zemër”, tha Haxhiu gjatë këtij tubimi.

Ajo tha më tej se Fushë Kosova është shumë afër Komunës së Prishtinës, mirëpo dallon jashtëzakonisht shumë në qeverisje.

“Përderisa këtu ne Fushë Kosovë, pushtetarët kanë punuar për vete e familjarët e tyre, në Prishtinë është luftuar korrupsioni i gjetur e kanë qeverisur pa korrupsion. Përderisa këtu, në komunën tuaj kanë vozitë xhipa për pushtetarët, në Prishtinë kanë blerë autobusë për qytetarët. Përderisa këtu në Fushë Kosovë, kanë shpenzuar në dreka e darka për pushtetarët në Prishtinë janë ofruar shujta e qumësht për fëmijët. Përderisa në Prishtinë është luftuar mafia e ndërtimit, pushtetarët e qeverisjes aktuale në Fushë Kosovë kanë hap dyert për mafinë e ndërtimit”, tha ndër të tjera Haxhiu.

Kurse, më tej, ajo ftoi qytetarët e Fushë-Kosovës që ta votojnë Avni Zogianin, duke e quajtur punëtor të palodhshëm, të guximshëm, të ndershëm e të dijshëm.

“Le ta bëjmë kryetar, Avni Zogianin”, ishte porosia e saj në Fushë-Kosovë.

Kurti: Avni Zogiani do të jetë kryetar i Fushë Kosovës të dielën

Deputeti Albin Kurti në tubimin zgjedhor përmbyllës në Fushë-Kosovë, ka thënë se zgjedhjet me numra të tjerë nuk janë zgjidhje, dhe se zgjidhja qëndron vetëm në numrin 10. Ai ka përmendur dëmin që i është shkaktuar kësaj komune nga procesi i privatizimit, teksa ka theksuar se Avni Zogiani ka qenë një prej kundërshtarëve më të zëshëm të këtij procesi.

“Që prej 11 qershorit të këtij viti, ne jemi të parët, ne jemi fitimtarë. Me 22 tetor, jo vetëm që fiton Avni Zogiani, por fitorja që e vërteton ky tubim madhështor i juaji sonte, e merr emrin Avni Zogiani. Këtij aktivisti të paepur, këtij intelektuali mendjemprehtë dhe këtij qytetari zemërgjerë”, ka thënë Kurti, duke ftuar qytetarët që masivisht të votojnë për Zogianin.

Më tej, ai ka ironizuar me Burim Berishën, kryetarin aktual. Kurti ka thënë se qytetarët janë lodhur me Burimin, por edhe se ky i fundit është lodhur sepse tha që është pjesë e një partie të lodhur.

“Durimi është 3 ditë. Duroni edhe 72 orë. Sepse të dielën mbrëma, Burimin e bëjmë hor”, ka thënë ndër të tjera Kurti.

Visar Ymeri: Qeverisja e Burim Berishës ka sjellë vetëm thatësirë, Fushë-Kosovës i duhet Avni Zogiani kryetar

Kryetar Visar Ymeri është shprehur i bindur gjatë tubimit elektoral në Fushë Kosovë se me 22 tetor do të përfundojë pushteti i LDK-së në këtë komunë, dhe se në krye të saj do të jetë Avni Zogiani. Për këtë të fundit tha se do të nisë një kapitull të ri për Fushë-Kosovën/

“Pas 22 tetorit, Fushë Kosova më nuk do ta ketë kryetar Burim Berishën. Me 22 tetor, shteret Burimi e shteret qeverisja e mbrapshte e Burimit. Bashkë më të shteret krimi, korrupsioni, nepotizmi e keqpërdorimi. Me 22 tetori, në Fushë Kosovë do ta kullojmë mirë padrejtësinë e pabarazinë, Komunën do ta mbushim me drejtësi e barazi, duke e bërë kryetar Avninë”, tha Ymeri në këtë tubim.

Për partitë e tjera, ai tha se e mendojnë infrastrukturën veç si beton e asfalt, kurse u zotua se me qeverisjen e Zogianit do të bëhen investime sistematike, me idenë që të rritet cilësia e shërbimeve publike, e bashkë me të mirëqenia qytetare.

“Avni Zogiani me ekipin përreth tij, do t’i ngrisin kapacitet infrastrukturore në arsim e në shëndetësi, duke hapur çerdhe të reja, shkolla të reja e laboratorë të rinj dhe duke i funksionalizuar qendrat e mjekësisë familjare e duke hapur ambulanta të reja. Do ta rrisin cilësinë në arsim duke i trajtuar si të barabartë nxënësit, duke ndarë shujta falas, duke digjitalizuar shkollat e duke i deparizuar ato. Do t’i përmirësojnë shërbimet shëndetësore duke e riorganizuar personelin mjekësor e duke investuar buxhetin e kursyer nga parandalimi i luksit të administratës”, tha ndër të tjera, Ymeri.

“Qeverisja e Burimit për Fushë-Kosovën ka sjellë vetëm thatësirë, prandaj, është i domosdoshëm shiu i 22 tetorit që do t’i japë fund thatësirës, që do ta shpërlajë Fushë-Kosovën e gjithë Kosovën nga të këqijat, që do ta vërshojë e do ta çrrënjosë qeverisjen e keqe të Burim Berishës, e qeverisjet tjera simotra në shumicën e komunave të tjera të Kosovës”, shtoi po ashtu ai.

Më tej, ai tha se politika e korruptuar në Fushë-Kosovë do të marrë fund, e njeri më të mirë për t’i dhënë fund se Avni Zogiani nuk ka. Për këtë të fundit, Ymeri tha se nuk ka njeri në Fushë-Kosovë e Kosovë që e ka denoncuar më shumë korrupsionin se ai, sikurse nuk ka subjekt politik që e ka luftuar korrupsionin më shumë se Lëvizja VETËVENDOSJE!.

Avni Zogiani: Ne po luftojmë kundër një pushteti të korruptuar dhe të frikësuar, fundi i tyre është afër

Në tubimin përmbyllës zgjedhor të VETËVENDOSJE!-s në Fushë Kosovë në ditën e parafundit të fushatës, Avni Zogiani, kandidat për kryetar, u shpreh i bindur se sonte me fushatën po përmbyllet edhe epoka e korrupsionit në Fushë Kosovë, duke marrë fund qeverisja e LDK-së

“Ju falemnderit shumë për përkrahjen që na e keni dhënë në këtë fushatë, fushatë në të cilën u takuam me juve dhe bëmë marrëveshje për shumë gjëra. U morëm vesh me e largu administratën e korruptuar, të papërgjegjshme, e të degraduar të FushëKosovës. U morëm vesh me i dhënë fund problemit të furnizimit me ujë, për të gjithë banorët. U morëm vesh me e ringritë arsimin, ekonominë, shëndetësinë, kulturën. Ne bëmë marrëveshje ta bëjmë Fushë-Kosovën qytet, e fshatrat t’i nxjerrim nga periudha e ndihmave me korrupsion, e t’i nisim drejt një dinjiteti”, tha ndër të tjera Zogiani.

Ai tha më tej se Fushë Kosova ka pasur pasoja të rënda nga pushteti aktual, për të cilin tha se merr fund me 22 tetor. Zogiani tha po ashtu se pushteti aktual i ka shërbyer vetes. Ndërkaq, u zotua se me qeverisjen e tij do të angazhohet për furnizim të pandërprerë me ujë, arsim cilësor, shëndetësi me dinjitet, ambient më të mirë, qytet e fshat të pastër, infrastrukturë të qëndrueshme, mundësi për zhvillim e punësim, ushqim për nxënësit në shkollat fillore, kontrolle sistematike shëndetësore për nxënës, lehtësime në qarkullim për këmbësorë e biçilklistë, qasje për personat me aftësi të kufizuara në ndërtesa dhe trajtim të barabartë të të gjitha komuniteteve.

“Ne nuk po luftojmë vetëm një pushtet të korruptuar. Por, sot më shumë se kurrë, po e luftojmë një pushtet të korruptuar dhe të frikësuar. Ju e dini që ky pushtet e ka për zakon që në netët para zgjedhjeve, në errësirë, të zbrazë kamionët me ndihma para dyerve tuaja. Kështu, ky pushtet, blen votën me paratë tuaja. Kështu, ky pushtet, duke blerë votën, se s’ka mënyrë tjetër për t’iu bindur, e s’ka tjetër për t’iu ofruar, provon ta vazhdojë varsinë tuaj nga ndihmat. Ju, merrjani ndihmat! Po votën mos ua jepni! Mos ua jepni votat atyre që iu mashtrojnë qe 18 vite. Votoni për ta ndryshuar këtë vend! Votoni VETËVENDOSJE!”, ka përfunduar fjalën e tij Zogiani në tubimin përmbyllës në Fushë-Kosovë. /KI/