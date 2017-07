Hawking alarmon: Toka si Afërdita, shi acid, temperatura deri në 250 gradë

“Jemi në një pikë që nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ngrohja globale do të jetë e pashmangshme. Zgjedhja e Trump do ta shtyjë Tokën që shumë shpejt të jetë si Venusi me temperatura mbi 250 gradë dhe shumë shpejt do të ketë shi në formë acidi sulfurik”, është sërish ky paralajmërimi dhe alarmi që jep astrofizikanti Stephen Hawking.

Shkencëtari tashmë drejton gishtin tek presidenti Trump dhe vendimi i rij për të tërhequr SHBA nga marrëveshja për klimën, marrëveshje kjo që synon reduktimin e emetimit të gazrave në atmosferë.

“Ndryshimet klimaterike është një nga rreziqet për të përballuar”, u shpreh astrofizikanti gjatë një interviste për BBC, transmeton Shqiptarja.

Aferdita është planeti më i nxehtë në sistemin diellor, atje temperatura mund të arrijë deri në 450 gradë, ndërsa presioni është gati 100 herë më i lartë se në Tokë.

Madje shumë herë e kanë përshkruar Venusin si planeti i ngjashëm me Tokën.

Sot Aferdita është një lloj laboratori kozmik ku studimi i fatit tonë tashmë është tejkaluar.

Nga viti 1962 ky planet është eksploruar nga sondat ruse, evropiane dhe amerikane. Sonda Ruse mbijetoi për disa sekonda, transmetoi disa pamje të një ambienti me gur dhe të kuq. Radarët po ashtu fotografuan edhe 167 vullkane disa prej të cilëve ishin aktivë dhe përgjegjës për disa shpërthime.

Por fati i këtij planeti është tashmë i përcaktuar.

Por Hawking është pesimist për planetin tonë dhe herë pas here na paralajmëron.

“Toka i ka ditët e numëruara, pikërisht për shkak të sjelljes së njeriut. Shpresa më e mirë për qenien njerëzore do të jetë ndërtimi në hapësirë i kolonive të pavarura”, shprehet Hawking.