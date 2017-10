Havolli thumbon Ahmetin për humbjen e 80 milionë euro

Sokol Havolli Këshilltari i ish kryeministrit Isa Mustafa, ka thumbuar sërish qeverisjen Ahmeti në Prishtinë duke e kritikuar se ai i ka humbur 80 milionë kryeqendrës. Këto kritika ia adresoi përmes rrjetit facebook.

“Pushteti aktual i Prishtines, per 4 vite i ka marrë jetën Prishtinës, ka ndalë fondet për kulturë dhe ministria e kulturës po ikë, dhe tash së fundi duke përkrah Shkëndijën më shumë se Prishtinën, po e humbim stadiumin. Jokompetenca e këtij kryetari i ka humbur Prishtinës 80 milionë euro… Prishtina ka nevoje per Kryetar. Me Arbanin, stadiumi mbetet në Prishtinë! Ajo Qeveri që dëshiron ta largoj stadiumin nga Prishtina, do ta largojmë ate e jo stadiumin”, shkruan ai.