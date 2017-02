Hasani: Politikanët të merren vesh, të rinjtë duan të lëvizin pa viza

Presidenti i Rinisë Evropiane të Kosovës, Avdullah Hasani ka kërkuar nga institucionet dhe paritë politike që të punojnë më shumë, në mënyrë Kosovës t’i hiqet kushti i pajisjes me viza për të udhëtuar në zonën Schengen.

Të rinjtë e Kosovës, kanë nevojë të udhëtojnë dhe arsimohen jashtë vendit, në mënyrë që të jenë konkurrent me bashkëmoshatarët evropian. “Klasa politike duhet t’i bashkë koordinojnë qëndrimet dhe veprimet e saj në favor të qytetarëve të Kosovës, përkatësisht ndaj rinisë, duke iu mundësuar qasje në jetën institucionale dhe në organizata, po ashtu duke krijuar politika të mira që rinia e saj të mos penalizohet me lirin e lëvizjes, liri kjo ku ata do mund t’i shprehin idetë dhe vizionet që kanë për të ardhmen e tyre. Rinia e orientuar sipas parimeve të drejta shoqërore është themeli i shoqërisë që krijon udhëheqësit e së nesërmes dhe është shpresa e së ardhmes”, tha Hasani.

Presidenti i Rinisë Avdullah Hasani, po ashtu shtoi se rinia është mbërthyer brenda një konfuzioni shumë të paqartë për të ardhmen e tyre, për shkak se është shtresa më e harruar e shoqërisë dhe po e kërkon rrugën e mërgimit si zgjidhje. /KI/