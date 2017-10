Hasani: Lumezi e ka provimin e jurisprudencës të falsifikuar

Ish-rektori i UP-së dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, pas dënimit me 1 vit burg me kusht u ka dërguar mediave një email me anë të së cilit ka thënë se kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi provimin e jurisprudencës e ka të falsifikuar.

Hasani në këtë email dërguar mediave ka shkruar se raporti i tij dëshmon se Lumezi nuk e ka të vlefshëm ligjërisht provimin e jurisprudencës.

Sipas tij ky provim është një kusht i domosdoshëm për të ushtruar profesionin e avokatit gjyqtarit dhe prokurorit.

Hasani këtë raport thotë se do ua dërgojë të gjitha vendeve të Kuintit në Kosovë të cilat sipas tij i kanë dhënë Kosovës pasuri pafund nga taksat e qytetarëve të tyre me qellim që ta ndihmojnë për të ecur drejt rrugës se integrimeve euro-atlantike dhe kulturës së tyre juridiko-politike.

“Këto vende kanë të drejtë të dinë për këtë rrethanë që ka të bëjë me ty, krahas qytetarëve dhe opinionit publik në Kosovë dhe më gjerë. Përfaqësuesit e këtyre vendeve janë me ty në ‘cc’ të këtij mesazhi, siç mund ta vëresh edhe vetë. Përveç tyre, raporti u dërgohet edhe përfaqësuesve të institucioneve partnere të Kosovës: BE, KE dhe OSBE”, ka shkruar Hasani në emailin të cilin ia ka dërguar përveç mediave edhe Lumezit.