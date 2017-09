Hartohet edhe një kurrikulë e veçantë për arsimin profesional

Nevoja për reformimin e arsimit profesional dhe vërejtjet nga Komisioni Evropian që sistemi arsimor të jetë i përafërt me kërkesat e tregut të punës, ka bërë që Ministria e Arsimit të hartojë edhe një kurrikulë të veçantë për arsimin profesional. Zyrtarë të Ministrisë, thonë së ky dokument është duke u hartuar. Ndërkohë, nuk dihet kur fillon zbatimi i saj, për arsye se shkollat duhet të plotësojnë kushtet.

Gjatë pilotimit të Kornizës së re të kurrikulës për arsimin parauniversitar, është vërejtur se nuk i plotëson të gjitha kërkesat për arsim profesional, prandaj është marrë edhe vendimi që të hartohet një kurrikulë e veçantë për arsimin profesional.

Udhëheqësja për arsim profesional në Ministrinë e Arsimit, Valbona Fetiu, tha për Radio Kosovën se tani janë në fazën e hartimit të dokumentit bazë. Ajo theksoi se janë bërë konsultime me shumë ekspertë të huaj e vendas, pasi kanë marrë vërejtje nga Komisioni Evropian, se deri më tani kurrikulat nuk kanë qenë të përafërta me kërkesat e tregut të punës.

“Ne veç kemi fillu hartimin e kurrikulave me një qasje të integruar, ku teoria dhe praktika do të jenë të integruara. Kemi 25 modele të këtij kurrikuli të cilat kanë përfunduar. Ajo që do na marrë më shumë kohë, se një kurrikulë të mirëfilltë siç kërkohet edhe nga tregu i punës, patjetër se duhet të hartojmë edhe standarde të profesionit, në bashkëpunim me bizneset. Mendoj që këto 25 profilet veç janë në pilotim, sivjet kemi hyrë me tre profile të reja.”

Rinor Qehaja, drejtori i Institutit EDGuard, që merret me hulumtime në fushën e edukimit, tha për Radio Kosovën, se ndryshimet në sistemin e arsimit profesional nënkuptojnë që paralelisht nevojiten edhe ndryshime të tjera, si trajnimi i mësimdhënësve dhe ndryshime në infrastrukturë shkollore.

“Vetëm ndryshimet në kurrikulë të vetme nuk janë të mjaftueshme për një rifreskim të arsimit profesional. Ani pse për mendimin tim, përkundër ndryshimeve që do të mund të ndodhin, përvec nëse kemi një partneritet publiko-privat në shkollat profesionale, është shumë e vështirë të arrihet qëllimi i tyre të vërtetë, punësimi i të rinjve pa pasur nevoj për shkollim universitar.”

Fetiu theksoi se donatorët e kanë parë se pa pajisje nëpër shkolla, nuk mund të bëhen reformat. Për këtë, janë disa projekte që ata të mbulojnë financimin e të gjithë pakos, ku përshihen: standardet e profesionit, kurrikula, materiali mësimor, pajisjet dhe trajnimi i mësimdhënësve. “Do të hyjmë me klasën e dhjetë në shtatorin e ardhshëm”, tha ai.

Për realizimin e këtij projekti, janë nënshkruar marrëveshje me Luksemburgun, Gjermaninë, Ambasadën angleze në Prishtinë, Francën, Zvicrën si dhe Komisionin Evropian.