Harry Kane: Real Madrid dhe Barcelona interes në sulmuesin e Tottenhamit

Real Madridi dhe Barcelona që duan Harry Kane janë “të pashmangshme”, por kjo nuk do të thotë se sulmuesi do të largohet nga Tottenham, thotë ish kapiteni I Anglisë, Alan Shearer.

Kane, me 24gola , tejkaloi rekordin e Shearer për qëllimet e Premier League në një vit kalendarik me një hat-trick në fitoren e 5-2 të martën në Southampton.

Qëllimet e tij me 56 gola në të gjitha garat, përfshirë edhe Anglinë, e bëjnë atë golashënuesin më të mirë të vitit në Evropë.

“Ai do të shënonte gola kudo që ai ishte,” Shearer i tha BBC Radio 5 live.

Kane, i cili është duke u krahasuar me Lionel Messin e Barcelones dhe Cristiano Ronaldon e Real Madridit, duket se në 2018 do të jetë edhe më i mirë.

I pyetur nëse Kane do të largohet për një nga gjigantët spanjollë, Shearer shtoi: “Unë nuk mendoj se është e pashmangshme.

“Është e pashmangshme që ata do të vijnë duke bërë thirrje ose do të vijnë duke i kërkuar, sepse ai është një lojtar i mirë dhe nuk do të dilte jashtë vendit në secilën nga këto skuadra”. /a.sopa/