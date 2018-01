Harroni gjobat mandatore nga 60 euro, tani 500 euro

Janë rritur gjobat në mënyrë drastike në trafik. Këto masa janë ndërmarrë si preventive e mënjanimit të aksident trafiqeve. Policia e Kosovës ka alarmuar për numrin e madh të aktiviteteve të kundërligjshme përfshirë.

Jeton Rexhepi drejtor i Drejtorisë për Preventivë në Komunikacionin Rrugor ka thënë në një konferencë për media se me masat e ndërmarra policia synon që rastet e tilla t’i redukton dhe të minimizohen në masën sa më të madhe të mu

ndshme duke përmendur Ligjin për Kundërvajtje, i cili ka hyrë në fuqi në plotni nga 1 janari i këtij viti. “Policia e Kosovës tashmë në terren ka filluar implementimin e këtij ligji sipas autorizimeve që i ka dhënë policisë së Kosovës nga zyrtari policor deri te komisioni për vendosje”, tha ai.

Siç bëhet e ditur nga data 01 janar 2018 e deri më 9 janar të këtij muaji janë shqyrtuar gjithsej 7 mijë e 732 kundërvajtje në trafikun rrugor. Ai bëri të ditur se janë shqiptuar gjoba deri në 500 euro, katër kundërvajtje për personat juridik apo vlerën deri 1 mijë euro dhe 472 gjoba janë proceduar në gjykatat kompetente.

Sa i përket numrit të tiketave të shqiptuara të cilat janë të paraparë pikë negative, janë shqyrtuar gjithsejtë 285 gjoba, prej tyre 39 që kanë të bëjnë me një pikë negative, 189 gjoba me 2 pikë negative dhe 57 gjoba me tri pikë negative”, ka thënë Rexhepi.

Ndërsa Haxhi Krasniqi nënkolonel në Policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se gjobat mandatore nga 60 euro që policia ka shqiptuar deri më tani, tani ajo është rritur në 500 euro për persona fizikë dhe në 1000 euro për personat juridik.

Gjithashtu vendimin në shkallë të parë në vend të ngjarjes tani e merr zyrtari policor.

Ligji ka paraparë që qytetarët kanë të drejtë ankesë në shkallën e dytë dhe në komisionin për Vendosje në kuadër të Policisë së Kosovës. /Kosova.info/